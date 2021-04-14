Глава ЛНР: Мы не позволим процветать нацизму, направленному на геноцид нашего народа

Леонид Пасечник сделал заявление. Фото: сайт Главы ЛНР

За время вооруженной украинской агрессии погибло более двух тысяч мирных жителей Луганской Народной Республики, в том числе 35 детей. Об этом говорится в заявлении Главы ЛНР Леонида Пасечника по случаю седьмой годовщины войны в Донбассе.

- Ужасно, что на Украине не сделали выводов, опираясь на трагические события 1941–1945 годов, когда фашисты убивали наших граждан, - отметил Глава Луганской Народной Республики. - Сейчас мы снова вынуждены противостоять нацистам, отвоевывать свои принципы, свободу и право на жизнь.

Леонид Пасечник говорит, тяжело осознавать ту цену, которую заплатил Донбасс, чтобы жить здесь и сейчас

- Несмотря на сложности, мы будем бороться за все то, что отстояли наши предки-победители в Великой Отечественной войне, - говорит руководитель Республики. - Мы не позволим процветать нацизму, направленному на геноцид нашего народа, и сохраним память о каждом, кто стал жертвой фашизма. Мы не забудем и не простим.

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