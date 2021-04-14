Коронавирус в ДНР: Медики выявили 97 новых случаев заражения

Экспресс-тесты показали, что 49 человек переболели инфекцией раньше Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За сутки медики диагностировали в ДНР 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные привели в Министерстве здравоохранения Республики.

- Были проведены 248 исследований, в ходе которых выявлены 56 случаев заболевания, а у 41 пациента диагноз «COVID-19» врачи установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве добавили, что за указанный период 243 пациента были выписаны из больниц после выздоровления, а вот 11 человек не смогли побороть болезнь и скончались.

В общей сложности, с начала пандемии в Республике подтверждены 30 732 случая коронавируса. На лечении находятся 5 779 пациентов, выздоровели 22 597 человек, умерли от коронавируса 2 356 жителей ДНР.

Уже переболевших жителей помогают выявлять и экспресс-тесты. По результатам 202 исследований обнаружены 49 человек, которые переболели коронавирусом раньше.

Читайте также

В Снежном медики спасли 9-летнего мальчика, который напился водки

Благодаря своевременному вмешательству - жизни и здоровью ребенка сейчас ничто не угрожает (подробнее)