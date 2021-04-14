За сутки Украина выпустила по ДНР 42 боеприпаса

Днем ранее ВСУ обстреляли Республику восемь раз, выпустив по ее территории более 60 боеприпасов. Фото: штаб «ООС»

За истекшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась обстрелам со стороны украинских войск шесть раз. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 42 единицы, - уточнили наблюдатели.

В представительстве заявили, что противник обстрелял поселки Зайцево (Южное) и шахты 6/7 на горловском, село Веселое и поселок Луганское на донецком, а также район села Ленинское на мариупольском направлениях. В ход опять пошло крупнокалиберное оружие.

Все попытки наблюдателей в СЦКК призвать украинскую сторону к ответу за нарушения режима тишины были проигнорированы.

- На все обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, РПО соблюдаем, - рассказали в представительстве.

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