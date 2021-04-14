Украина «разрешила» провоз гуманитарной помощи Красного креста в ДНР

В феврале Украина сорвала поставку гуманитарной помощи ООН и Красного Креста через единственный работающий сейчас в ДНР пункт пропуска «Еленовка», расположенный возле Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украина сообщила о намерении разблокировать процесс доставки гуманитарных грузов в Донецкую Народную Республику через КПП «Новотроицкое-Еленовка». Об этом заявила представитель Республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- По заверениям оппонентов, 15 апреля Международный комитет Красного Креста, наконец, получит возможность доставить помощь на территорию Республики по прямому каналу, - проинформировала омбудсмен после заседания подгруппы.

Напомним, почти два месяца без каких-либо объяснений украинская сторона препятствовала прохождению гумконвоев через КПП под Донецком. Ни изначальное, ни текущее свое решение киевские переговорщики аргументировать не стали.

- Это означает, что повторить подобную провокацию Киев способен в любой момент, - подчеркнула Дарья Морозова.

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