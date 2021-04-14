К 125-летию Олимпийских игр «Почта Донбасса» подготовила серию марок

Действует также специальный почтовый штемпель, на оттиске которого отображен главный символ Олимпийских игр - пять колец. Фото: Почта Донбасса

К 125-летию Олимпийских игр государственное предприятие «Почта Донбасса» выпустило конверт и сцепку марок. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- Вводим в обращение художественные почтовые марки, которые оформлены в сцепку «125 лет Олимпийским играм современности», - рассказали почтовики.

Марки выполнены в цветах олимпийских медалей - это золото, серебро и бронза, расположенные слева направо в виде ступеней пьедестала почета. Все их объединил известный олимпийский девиз: «Быстрее, выше, сильнее». Он подчеркнул действие сюжета, отображенного на каждой из них.

Художественные марки вышли тиражом 1 664 экземпляра каждая. Стоимость одной составляет 34 рубля, полной сцепки - 102 рубля.

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