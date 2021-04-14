В Донецке пройдет форум в поддержку русских людей на Украине

На мероприятии представят обновленную Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. Фото: МИД ДНР

22-23 апреля в столице Донецкой Народной Республики пройдет международный форум «Единство русских: защита прав и свобод». Об этом сообщили в Русском центре, который является организатором мероприятия.

- Форум посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, и выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод на протяжении последних тридцати лет, - рассказали в центре.

Планируется, что в мероприятии примут участие первые лица Республик Донбасса, правозащитники, юристы и общественные деятели. Приедут также гости из России.

Участники встречи обсудят основные направления по защите прав русскоязычных жителей, их дискриминацию и опыт противодействия этому. Центральным событием форума станет презентация расширенной Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке русских людей, проживающих на Украине.

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