В Свердловске и трех поселках ЛНР сегодня не будет воды

Воду обещают вернуть в дома уже к вечеру Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

14 апреля специалисты государственного предприятия «Лугансквода» займутся ремонтом Свердловского водовода, на котором обнаружены множественные порывы. В связи с этим будет временно прекращена подача воды в четыре населенных пункта Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- В связи с многочисленными утечками на Свердловском магистральном водоводе диаметром 900 миллиметров 14 апреля с 8.00 ориентировочно до 20.00 будет прекращена подача воды на город Свердловск, а также населенные пункты Краснодонского и Свердловского районов - Орджоникидзе, Мирный и Комсомольский, - рассказали на предприятии.

На время проведения ремонтных работ жителей попросили запастись водой.

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