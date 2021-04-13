В Донбассе украинские боевики выполняли боевые задачи на передовой на авто СЦКК

Украинские боевики использовали автомобили украинского представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для перевозки военных, оружия и боеприпасов. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Зафиксировано применение автомобилей украинской стороны в СЦКК с целью обеспечения выполнения боевых задач ВСУ на передовой, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

По его словам, находившиеся в районе Золотого-5 наблюдатели Народной милиции зафиксировали, как белый автомобиль с символикой СЦКК осуществлял подвоз личного состава ВСУ, ракет, боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов в район Золотого-4.

- Злоупотребление символикой, идентифицирующей носителя как нейтральную сторону для обмана и дезинформации противника, является нарушением международного гуманитарного права, - подчеркнул Иван Филипоненко.

Он потребовал от представительства Украины в СЦКК прекратить предоставление своих машин командованию ВСУ для обеспечения боевых задач украинских вооруженных формирований.

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