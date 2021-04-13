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Политика13 апреля 2021 20:13

Киев отказался проводить разбирательства по факту гибели людей в ДНР

Это надо для наказания виновных в соответствии с принятыми Мерами по усилению режима прекращения огня
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украина продолжает обстреливать Республики Донбасса. От действий боевиков страдает мирное население

Украина продолжает обстреливать Республики Донбасса. От действий боевиков страдает мирное население

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Украина не будет проводить разбирательство по факту гибели пенсионера в Александровке (Донецк) 22 марта и ребенка в Александровское под Енакиево 2 апреля.

- Украинская сторона официально отказалась проводить разбирательства, обвинив ДНР в инсценировке, - сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня по результатам видеопереговоров подгруппы по вопросам безопасности.

Донецк настаивал на проведении разбирательств и наказании виновных в соответствии с принятыми Мерами по усилению режима прекращения огня.

Как СЦКК сообщало ранее, 22 марта 71-летний житель, который находился во дворе дома в Александровке, был убит выстрелом из снайперской винтовки. Позднее, 2 апреля, в Александровское погиб 5-летний ребенок. Причиной трагедии в Народной милиции назвали сброс боеприпаса с украинского беспилотника. Факты гибели людей подтвердила миссия ОБСЕ.

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