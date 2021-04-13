Денис Пушилин побывал на полевом концерте для защитников ДНР и ветеранов Великой Отечественной войны

Денис Пушилин побывал на концерте для защитников ДНР и ветеранов Великой Отечественной войны. Фото: Сайт Главы ДНР

13 апреля в Новоазовском районе полевой концерт для защитников Республики и ветеранов Великой Отечественной войны посетили Глава ДНР Денис Пушилин.

- Раньше мы такие концерты видели по телевизору в фильмах про Великую Отечественную войну. Они поднимали боевой дух бойцам, которые защищали Родину. Подобное происходит и сейчас: ребята стоят на передовой. Каждый из бойцов знает и помнит, что защищает, зачем и кого защищает. Это наш дом, наши семьи, - сказал Верховный главнокомандующий.

Артистки Донецкого музыкально-драматического театра, исполнившие песни «Донбасс за нами» и «Мы возвращаемся домой». Наталья Качура и Маргарита Лисовина во время общения с Главой государства отметили, что считают своим долгом поддерживать жителей и защитников Республики.

После концерта Денис Пушилин в неформальной обстановке пообщался с военными и жителями района.

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