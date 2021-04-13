Мэр Донецка Алексей Кулемзин вручил ключи от квартир семьям, чье жилье было разрушено войной

Мэр Донецка Алексей Кулемзин вручил ключи от квартир. Фото: Администрация г.Донецка

Власти Донецка выделили три квартиры из маневренного фонда нуждающимся жителям. Об этом сегодня сообщили в столичной администрации.

- По поручению Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, в соответствии с постановлением Правительства «О муниципальном жилье маневренного фонда», глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин вручил ключи от трех квартир из маневренного фонда города Донецка, - говорится в сообщении мэрии.

Квартиры получили семьи действующих военных, а также дончане, чье жилье было разрушено в результате боевых действий.

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