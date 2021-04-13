Бессмертный полк в Донецке 2021: Началась подготовка к акции

В Донецке началась подготовка к «Бессмертному полку» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Бессмертный полк в Донецке 2021 пройдет по центральной улице столицы 9 мая. Об этом сегодня сообщили в общественной организации «Молодая Республика».

- В Республике началась подготовка к акции Бессмертный полк. В этом году международная патриотическая акция пройдет в городах Республики 9 мая в традиционном формате, - говорится в сообщении.

Для участия в акции необходимо заранее подготовить штендеры (портреты своих ветеранов, кто погиб во всех прошедших войнах, включая войну наших дней). Время сбора - 10.00. Место формирования колонны - улица Артема, 97.

С каждым годом акция становится все масштабнее. Десятки миллионов людей в России и других странах каждый День Победы выходят на главные улицы своих городов вспомнить тех, кто принес победу в родные края.

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