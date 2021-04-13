В Горловке полицейские изъяли у местных жителей взрывчатку на основе гексогена. Фото: МВД ДНР

В Горловке полицейские изъяли у местных жителей взрывчатку на основе гексогена, гранаты и около сотни патронов. Об этом сегодня сообщили в ЦОС МВД ДНР.

- Сотрудники Калининского райотдела полиции Горловки изъяли у местных жителей более десяти гранат и взрывчатые вещества на основе гексогена, – говорится в сообщении.

К тому же в Никитовском районе полицейские задержали горловчанина за попытку продать гранатомет. Во время обыска у него дома правоохранители обнаружили четыре ручные гранаты.

А у другого жителя участковые Центрально-городского райотдела полиции изъяли около сотни патронов.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 256 УК ДНР (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Максимальное наказание, которое им грозит, - 4 года тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей.

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