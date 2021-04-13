Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 69 человек
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 69 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
- За 13 апреля проведено 418 исследований, из них выявлено 53 случая заболевания и у 16 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.
На сегодня в Республике находятся на лечении (стационарном и амбулаторном) 5936 пациентов, выписаны - 22 354 человека, умерли - 2345.
Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.
В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.
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