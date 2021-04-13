ВСУ выпустили по ДНР больше 60 боеприпасов за сутки. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины в предыдущие сутки восемь раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР больше 60 боеприпасов. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем украинских военных оказались окрестности горловских поселков шахты 6/7, шахты имени Гагарина и Байрак, а также районы Веселого и Сигнального под Донецком, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник применял минометы калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометы и стрелковое оружие.

Информации о жертвах среди мирных жителей и разрушениях жилья не поступало.

Напомним, что в предыдущие сутки украинская армия четыре раза открывала огонь по Республике. Такое вот «перемирие».

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