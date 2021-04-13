В ДНР первые призывники прибыли в учебный центр для получения военной специальности. Фото: Сайт Главы Республики

Первые двадцать четыре призывника прибыли из сборных пунктов в учебный центр, где они будут получать военную специальность – наводчика-оператора, механика-водителя БМП, МТ-ЛБ, танка, оператора ПТУР. В этом году в Республике начался добровольный призыв, организована работа призывных комиссий. Отобрано двести призывников из Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Харцызска, Шахтерска, а также из Амвросиевского, Новоазовского, Тельмановского и Старобешевского районов.

- Важно, чтобы каждый мужчина в нашей Республике умел держать оружие в руках и мог быть защитником Отечества. Как показал опыт 2014 года, война может прийти в любой момент. Благодаря именно тем, кто прошел срочную службу, кто имел опыт войны в Афганистане, Донбасс выстоял, - рассказал Глава ДНР Денис Пушилин.

Он обратил внимание, что обучение будет проходить вдали от линии боевого соприкосновения под руководством опытных офицеров-наставников.

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