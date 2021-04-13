В ЛНР погиб военный в результате обстрела ВСУ. Фото: штаб ООС

12 апреля в Луганской Народной Республике погиб военнослужащий в результате обстрела вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате применения вооруженными формированиями Украины снайперского оружия в районе Золотого-5, - говорится в сообщении СЦКК.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики четыре раза открывали огонь по Республике. Они пускали в ход противотанковые гранатометы, АГС и стрелковое оружие.

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