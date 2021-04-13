Украинские боевики открывали огонь по Золотому-5 и Молодежному. Фото: штаб ООС

Украинские боевики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем вражеской артиллерии оказались окрестности Золотого-5 и Молодежного, - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Противник вел огонь из противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия.

Напомним, что за предыдущие сутки Вооруженные формирования незалежной также четыре раза нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли, в том числе и из минометов, районы Золотого-5 и Калиново-Борщеватого.

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