В МВД ДНР сообщили, чем сейчас промышляют мошенники. Фото: ЦОС МВД ДНР

Сейчас одним из излюбленных методов обогащения мошенников является продажа заведомо дешевых вещей за сумму, многократно превышающую их стоимость.

- Мошенники продают копеечные некачественные телефоны, медтехнику и прочие устройства, используя поддельные чеки из магазинов, которые самостоятельно изготавливают с помощью копировальной техники. Доверчивые граждане надеются купить за полцены дорогое устройство, а в итоге расстаются со своими деньгами, получив взамен дешевую подделку, - сообщили в Центре общественных связей МВД Республики.

Могут стать жертвой аферистов и жители, обратившиеся к незнакомцам за помощью в оформлении паспорта или для обналичивания денег.

- После получения предоплаты авторы размещенных в интернете объявлений отключают телефоны и перестают выходить на связь. Только после этого обманутые граждане понимают, что стали жертвой преступников, - добавили правоохранители.

Если вы стали жертвой мошенников, сразу же обращайтесь в ближайший отдел полиции или звоните по телефону 102. Согласно УК ДНР, аферистам может грозить до 10 лет тюрьмы со штрафом в 1 миллион рублей.

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