Погода в Донецке: 13 апреля будет пасмурно и до 14 градусов тепла

В Донецке будет пасмурная погода Фото: Юрий СОБОЛЕВ

13 апреля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет пасмурная погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха утром +9…+10 градусов. Днем – до 14 градусов тепла. Вечером +11…+12 градусов. Южный ветер будет дуть скоростью от 2 до 4 м/с.

В Православной церкви в этот день почитают преподобного Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского (скончался около 466 года). На Руси святого называли целебником и чудотворцем. В народе по приметам на 13 апреля судили о погоде. Если, облака против ветра плывут, то к дождю. Облака низко плывут – к похолоданию. Ясный и солнечный день – к теплому лету. Перелетные птицы стаями слетаются – к хорошей погоде весной.

По прогнозам синоптиков 14 апреля ожидается дождь. Температура воздуха существенно не изменится по сравнению со вторником.

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