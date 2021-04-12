В ЛНР пытались незаконно ввезти лекарства американской фирмы «Пфайзер»

Большинство найденных лекарств выпущены известной американской фирмы «Пфайзер». Фото: ГТК ЛНР

На пункте пропуска «Изварино» таможенники с пограничниками ЛНР нашли в машине жителя Луганска незадекларированные медикаменты на сумму более 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-центре Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР.

- При проведении досмотра транспорта обнаружили 33 упаковки лекарственных препаратов, которые были не задекларированы соответствующим образом, - сказал начальник таможенного поста «Изварино» Владимир Гончарук.

Большинство упаковок лекарств выпущены известной американской фирмой «Пфайзер». Но это не вакцина от коронавируса.

В ГТК ЛНР напомнили нормы ввоза в Республику медпрепаратов. Так, разрешено перевозить через границу в количестве не более 5 упаковок разных наименований для индивидуального применения. За исключением лекарственных средств, содержащих психотропные, наркотические и сильнодействующие вещества и их прекурсоры. Превышение нормы в 5 упаковок допускается при предъявлении индивидуальных письменных рекомендаций лечащего врача, с учетом заявленного срока пребывания в ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Украина провоцирует пенсионеров из республик Донбасса

Правозащитники раскритиковали заявление министра социальной политики Марины Лазебной (подробнее)