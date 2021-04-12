Жителя Луганска осудили на 12 лет лишения свободы за госизмену

Луганчанина завербовали в декабре 2018 года в Станице Луганской Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд ЛНР приговорил жителя Луганска к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

В ведомстве рассказали, что сотрудники СБУ в декабре 2018 года завербовали луганчанина, когда он находился на подконтрольной Украине территории в Станице Луганской. Вернувшись домой, мужчина выполнял различные задания. Они касались сбора сведений о должностных лицах правоохранительных органов ЛНР и проводимых ими мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности Республики.

Также в Генеральной прокуратуре отметили, что в ходе судебного следствия подсудимый свою вину признал и в содеянном раскаялся.

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