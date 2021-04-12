О чем будут договариваться в Контактной группе по Донбассу 13 и 14 апреля

Открытие двух новых КПВВ – снова в повестке дня. Фото: ГПСУ

Сегодня, 12 апреля, в пресс-службе МИД ЛНР рассказали, как на этой неделе будет заседать Контактная группа и какие вопросы по урегулированию конфликта в Донбассе собираются обсудить.

Во вторник, 13 апреля, с 09:00 начнут работать подгруппа по вопросам политического урегулирования и подгруппа по гуманитарным вопросам. С 14:00 - подгруппа по вопросам экономики и восстановления и подгруппа по вопросам безопасности.

Заседание Контактной группы запланировано на среду, 14 апреля, с 13:00.

В ЛНР рассчитывают обсудить с Украиной проект Дорожной карты по мирному урегулированию конфликта, внесенного ЛНР и ДНР еще в сентябре 2020 года. Также собираются уточнить механизм по усилению режима прекращения огня. И, наконец, получить письменное согласование Украиной параметров работы двух новых пунктов пропуска, что позволит определить дату их одновременного открытия.

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