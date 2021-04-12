В Снежном медики спасли 9-летнего мальчика, который напился водки

Недопитую бутылку с водкой ребенок нашел возле мусорного контейнера. Фото: МВД ДНР

В Снежном ребенок «отведал» водки, после чего ему стало плохо. Об этом диком случае, который едва не закончился трагедией, рассказали в пресс-службе МВД ДНР.

9-летний мальчик прогуливался по центру города и увидел около одного из мусорных контейнеров бутылку с жидкостью. Открыл и по запаху определил, что в ней находится водка. Ребенок решил попробовать «взрослый» напиток. Выпил около 100 граммов и почувствовал себя плохо.

Мальчик пошел по улице, его неадекватное состояние привлекло внимание работников «скорой помощи». Благодаря своевременному вмешательству медиков жизни и здоровью ребенка сейчас ничто не угрожает.

Начальник сектора по делам несовершеннолетних Снежнянского горотдела полиции Денис Литюк сообщил, что с ребенком и его мамой проведена профилактическая беседа. Впрочем, в отношении нерадивой родительницы одним разговором эта история не закончилась. На нее составлен админпротокол по ст. 184 КоАП (невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей). А это штраф от 1700 до 3400 рублей.

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