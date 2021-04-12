Пловцы из ДНР в первый день всероссийских соревнований завоевали 17 медалей

Всероссийские соревнования посвящены Герою России, летчику-космонавту Александру Самокутяеву. Фото: минспорт.рус

Сборная ДНР на Всероссийских соревнованиях по плаванию Детской лиги «Поволжье» в Пензе в первый день завоевала 17 медалей, в том числе 8 золотых. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма Республики.

- В воскресение, 11 апреля наша команда показала высокие результаты и завоевала 17 медалей – восемь золотых, пять серебряных, четыре бронзовых, – сказано в сообщении.

В соревнованиях принимают участие более 800 пловцов из спортивных школ и клубов 22 регионов Российской Федерации. Сборную команду Республики представляют 28 спортсменов. Соревнования продлятся до 13 апреля включительно.

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Об этом сообщили на официальном сайте Главы Республики (подробнее)