В Донецке выпустили марку в металле в честь Юрия Гагарина

Марка в металле выпущена тиражом 300 экземпляров. Фото: «Почта Донбасса»

Сегодня, 12 апреля, «Почта Донбасса» выпустила металлическую марку, посвященную первому космонавту планеты Юрию Гагарину. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- В честь Дня авиации и космонавтики выпустили марку в металле №4. На аверсе – изображение оригинальной художественной марки №10 «Юрий Алексеевич Гагарин». Также введена в обращение маркированная карточка, – сказано в сообщении.

Марка в металле изготовлена из латуни, ее вес около 23 граммов, диаметр – 35 мм. В центре композиции – профиль первого космонавта планеты на фоне космического коллажа. На реверсе изображен фирменный знак «Почты Донбасса». На аверсе и реверсе используется специальная перфорация – зубцовка. Тираж - 300 экземпляров.

Маркированная карточка выпущена тиражом 1300 экземпляров. Фото: «Почта Донбасса»

Также серия «Советские праздники» продолжена выпуском маркированной карточки, посвященной Дню космонавтики. И лицевая сторона, и марка украшены портретом Гагарина. Марка дублирует монету в художественном исполнении, а также точно повторяет ее размер. Тираж карточки – 1300 экземпляров.

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