Украинские боевики начали обстрел Донецка из пушек БМП и гранатометов

По окраине Донецка прямой наводкой бьют из пушки БМП-2. Фото: Пресс-служба штаба ООС

Сегодня днем украинские военные открыли огонь по поселку Александровка на юго-западе столицы ДНР. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В 12:05 со стороны ВСУ начался обстрел Александровки из БМП-2, СПГ-9 (станковых противотанковых гранатометов). Пострадавших на данный момент нет, - написал Кулемзин в своей странице в соцсети.

Тем временем, в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что это не первый обстрел сегодня.

Под огонь из АГС попал поселок Сигнальное на юге от Донецка. А на северо-западе столицы – село Веселое.

Но жарче всего в горловском поселке шахты 6/7. Здесь ВСУ несколько раз открывали огонь из АГС и СПГ. На данный момент насчитали 23 выстрела.

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