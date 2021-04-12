Коронавирус в ЛНР: За сутки пятеро жителей Республики умерли от COVID-19

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

В ЛНР за минувшие сутки пятеро жителей умерли от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии от опасной инфекции погибли 352 человека. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 4069. За сутки не выявлено новых больных коронавирусом. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 3302 человека. За сутки - 10, - говорится в сообщении.

Медики напоминают о важности профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Тем временем, в ЛНР продолжается вакцинация жителей от COVID-19. Открыто 19 пунктов вакцинации в городах и районах Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Терапевт из Макеевки Валентина Якунина, работая более полувека врачом, стала «Человеком года»

Бывшие пациенты, которым она спасла жизнь, узнают ее при встрече и благодарят (подробнее)