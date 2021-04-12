Украинская армия обстреляла из гранатометов Донецк, Горловку и село на юге ДНР

По четырем поселкам ДНР украинские боевики выпустили 17 гранат из АГС. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинская армия четыре раза обстреляла территорию ДНР за прошедшие сутки. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем на горловском направлении оказались поселки Зайцево и шахты 6/7, на донецком – поселок шахты «Трудовская», а также окрестности села Ленинское на мариупольском направлении.

Украинские боевики применяли гранатометы различных видов – автоматические (АГС) и противотанковые (РПГ, СПГ). А также стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы.

Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Кстати, после визита президента Владимира Зеленского в Донбасс на передовой стало заметно спокойнее – снизилась интенсивность обстрелов. Надолго ли?

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