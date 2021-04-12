Глава ДНР поздравил жителей Республики с Днем космонавтики

Денис Пушилин напомнил, что в космос также летали три представителя Донбасса. Фото: denis-pushilin.ru

60 лет назад, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил первый в мире космический полет и открыл новую эру в развитии человечества. Космонавты стали главными героями времени, и каждый мальчишка мечтал о покорении иных миров. Об этом написал на своей странице в соцсети Глава ДНР Денис Пушилин.

- Донбасс ликовал, когда космонавт №2 Герман Титов в 1964 году приехал в Донецк. После его спуска в макеевскую шахту «Пролетарская-Глубокая» выданный в тот день уголь шахтеры назвали «космическим», - отметил Пушилин.

Он напомнил, что околоземную орбиту исследовали три наших земляка – Георгий Береговой, Александр Волков и Леонид Кизим.

- В числе советских космонавтов они стали людьми, изменившими мир. Мы по праву гордимся их огромными достижениями и мужеством, - подчеркнул руководитель Республики.

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