На пожаре в Старобешевском районе спасли 62-летнего жителя

Сильный пожар спасатели тушили ночью. Фото: МЧС ЛНР

Сегодня, 12 апреля, ночью в частном доме по улице Павлика Морозова в селе Стыла возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Приехавшие по вызову спасатели из Старобешево обнаружили в одной из комнат и вынесли на свежий воздух мужчину 1958 года рождения. Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение Донецка, - говорится в сообщении.

От огня сильно пострадал дом. Пожар уничтожил кровлю на площади более 70 квадратных метров, три дверных и два оконных блока, а также мебель. От МЧС привлекались 2 спецмашины и 11 сотрудников.

А всего в ДНР за сутки ликвидировано 87 пожаров, из них 56 – загорание сухой растительности. В Донецке – 33, в Макеевке – 18, в Горловке – 9, в Енакиево – 9, в Харцызске – 4, в Шахтерске – 3, в Торезе – 4, по одному - в Старобешево, Снежном, Дебальцево, Ясиноватой, Новоазовске, Амвросиевке и Докучаевске.

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