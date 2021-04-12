«В 80 метрах от врага!» Президент Зеленский совершил потешный вояж в Донбасс

Во время прогулки в тылу по траншеям Зеленский со страхом думал, что сейчас прилетит граната от «сеператистов». Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 8 и 9 апреля совершил очередную потешную поездку на передовую в Донбассе. Видимо, верховному главнокомандующему на фоне воинственной риторики срочно понадобились новые фотографии с фронта. Такую версию выдвинул член делегации ЛНР в Контактной группе Родион Мирошник.

- Зеленский – актер и вообще человек медийный. Сейчас у него в портфолио нет свежей фотографии в весеннем камуфляже, – написал Мирошник на своей странице в соцсети.

А вот украинский блогер и политолог Тарас Черновил вынужден был признать, что визит на передовую испортили постановочные фотосессии в тыловой зоне с подписью «в 80 метрах от врага».

- И, где у нас такие открытые окопы в 80 метрах от вражеских позиций? Зеленский ходит по окопу в пределах броска гранаты. Это, как когда-то уже публиковали такой же «выезд на передовую», а в кадр ребенок в летнем костюмчике попал, — написал политолог.

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