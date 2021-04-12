Под Донецком на один день откроют гуманитарный коридор

На украинском КПВВ «Новотроицкое», которое находится на одной трассе с «Еленовкой», людей пропускают только по спискам из ДНР. Фото: ГПСУ

Власти ДНР сегодня, 12 апреля, возобновят пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. Он будет открыт с 9.00 до 16.30 по московскому времени.

Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение Межведомственного оперативного штаба.

Жители, которые едут в ДНР, заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19. Или по желанию прямо на КПВВ проходят платное тестирование. Его стоимость 1750 рублей. Если результат отрицательный, то человек подписывает согласие на самоизоляцию в домашних условиях.

В минувшую пятницу КПВВ в обе стороны пересекли 202 человека и 37 автомобилей.

Тем временем, тысячи жителей ДНР вынуждены ездить на Украину через территорию России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Украина провоцирует пенсионеров из республик Донбасса

Правозащитники раскритиковали заявление министра социальной политики Марины Лазебной (подробнее)