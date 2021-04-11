Погода в Донецке: 12 апреля утром и вечером ожидается мелкий дождь

В ДНР прошли первые весенние субботники. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Погода в Донецке 12 апреля будет облачная на протяжении всего дня. Накануне ночью, ранним утром и даже вечером, по прогнозам синоптиков, ожидается мелкий дождь.

Температурный фон в этот день составит +8…+16 градусов. Ветер умеренный. Скорость воздушных потоков составит 3-9 метров в секунду. Однако возможны порывы ветра до 11 метров секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 12 апреля почитается память преподобного Иоанна Лествичника. В старину в этот день наблюдали за птицами. Если дикие утки прилетели жирные, то весна будет холодная и долга, а когда прекращается тяга вальдшнепов – ожидается скорое похолодание или даже снег. Также в это время обычно начинают лопать почки у клена.

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