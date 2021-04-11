Инструкторы НАТО взялись за активную подготовку украинских снайперов в Донбассе

Сборы украинских снайперов проходят в районе Мариуполя. Фото: Штаб ООС

На данный момент в тренировочном лагере в районе Мариуполя проходят сборы. Снайперов вооруженных формирований Украины собрали для обучения руководством инструкторов НАТО. Об этом сообщила разведка Народной милиции ДНР.

— Мы не исключаем, что подготовка снайперов ведется в связи с поставкой новой партии крупнокалиберных снайперских винтовок американского производства «Barrett», которое также в последующем будет использоваться для провокаций, — отметили в пресс-службе оборонного ведомства Республики.

Пока к учениям привлекли только 15 человек личного состава группировки «Восток».

Тем временем стало известно, что ВСУ продолжают размещать бронетехнику в жилых массивах Луганщины. Вооружение обнаружили в Новозвановке, Нижнем и Золотом.

Кстати, в районе последнего населенного пункта произошел взрыв. По данным Народной милиции ЛНР, один из боевиков ВСУ наступил на мину. Спасти его не удалось. Однако произошедшее зафиксировали на камеру, так что у командования не получится обвинить в произошедшем военнослужащих ЛНР.

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