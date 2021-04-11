Боевик ВСУ подорвался на украинской мине в районе Золотого

Известно, что боевик перемещался между позициями вне установленного маршрута следования Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В районе населенного пункта Золотое, который находится на подконтрольной Киеву территории ЛНР, прогремел взрыв. По уточненной информации, он произошел из-за военного ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Республики Яков Осадчий.

Боевик перемещался между позициями, вне установленного маршрута, и наступил на мину. Взрывчатка сработала. Мужчина получил травмы, но из-за того, что не своевременно оказали медицинскую помощь, он скончался. Эту потерю его командир хочет выставить в качестве боевой.

— Командир второго батальона Автомеенко доложил об инциденте как о гибели в результате обстрела со стороны ЛНР. Однако момент взрыва попал в объектив камеры наблюдения, установленной на позициях батальон, — рассказал Осадчий.

Запись камеры может подтвердить реальное обстоятельство гибели боевика. Ее уже отправили в центральный аппарат Службы безопасности Украины.

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