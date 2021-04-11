Дончане почтили память жертв фашистских концлагерей

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы. Фото: пресс-служба ОД «ДР»

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В эту памятную дату в центре Донецка провели митинг-реквием у монумента «Жертвам фашизма» в Ленинском районе. Присутствующие почтили память жертв и возложили цветы.

«Сегодня Донбасс выступает щитом в борьбе с неонацистами. И я точно знаю, что наши люди, наш великий многонациональный народ, знающий и почитающий историю Отечества, искоренит фашизм и принесёт миру Мир!», — отметил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Память о трагических событиях военных лет является черной страницей в истории Донбасса. За два года оккупации концлагеря были построены в Горловке, Иловайске, Краматорске, Макеевке, Мариуполе, Славянске, Торезе.

В тои числе один из концлагерей был основан в Донецке. Он находился на территории Дворца культуры металлургов. Там содержалось больше 25 тысяч советских военнопленных. В память о погибших на этом месте в 1965 году был воздвигнут монумент «Жертвам фашизма», у которого сегодня проходил митинг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские военные в Донбассе встретили Зеленского нацистским флагом

Похожую символику в этом же районе неонацисты вывешивали в преддверии Дня Победы в 2019 году (подробнее)