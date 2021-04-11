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Политика11 апреля 2021 15:37

В ЛНР сообщили о размещении бронетехники ВСУ в жилых массивах Луганщины

Народная милиция ЛНР заметила технику противника в Новозвановке, Нижнем и Золотом
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Бронетехника противника обнаружена в трех населенных пунктах. Фото: Минобороны Украины

Бронетехника противника обнаружена в трех населенных пунктах. Фото: Минобороны Украины

Боевики вооруженных формирований Украины разместили бронетехнику в жилых массивах на подконтрольной Киеву территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

— В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ зафиксировано три боевые бронированные машины в жилом районе населенного пункта Новозвановка и три БМП-2 в населенном пункте Нижнее, — говорится в сообщении.

Кроме того, еще два бронетранспортера БТР-4 размещены на окраине Золотого. По данным оборонного ведомства Республики, это сделали боевики ВСУ из 92-й бригады.

В Народной милиции ЛНР в очередной раз напоминают, что размещение вооружения и техники в населенных пунктах является грубым нарушением одного из пунктов дополнительных мер контроля перемирия. Причем Украина об этом хорошо осведомлена. В июле прошлого года стороны конфликта подписали пакет мер для урегулирования ситуации на линии соприкосновения. Однако ни один из пунктов документа не соблюдается украинской стороной.

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