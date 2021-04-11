В ЛНР сообщили о размещении бронетехники ВСУ в жилых массивах Луганщины

Бронетехника противника обнаружена в трех населенных пунктах. Фото: Минобороны Украины

Боевики вооруженных формирований Украины разместили бронетехнику в жилых массивах на подконтрольной Киеву территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

— В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ зафиксировано три боевые бронированные машины в жилом районе населенного пункта Новозвановка и три БМП-2 в населенном пункте Нижнее, — говорится в сообщении.

Кроме того, еще два бронетранспортера БТР-4 размещены на окраине Золотого. По данным оборонного ведомства Республики, это сделали боевики ВСУ из 92-й бригады.

В Народной милиции ЛНР в очередной раз напоминают, что размещение вооружения и техники в населенных пунктах является грубым нарушением одного из пунктов дополнительных мер контроля перемирия. Причем Украина об этом хорошо осведомлена. В июле прошлого года стороны конфликта подписали пакет мер для урегулирования ситуации на линии соприкосновения. Однако ни один из пунктов документа не соблюдается украинской стороной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Армия Украины за прошедшие сутки пять раз открывала огонь по ДНР

ВСУ обстреливали населенные пункты Республики из разного вида вооружения (подробнее)