В Донбассе на один день возобновит работу пункт пропуска Еленовка

Украина в одностороннем порядке сократила время работы своего контрольно-пропускного пункта на один час Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

12 апреля на линии разграничения ДНР и Украины заработает контрольный пункт пропуска на въезд и выезд «Еленовка». Пропуск граждан будет осуществляться с 9.00 до 16.30. Об этом сообщили в штабе Республики по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

— Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной Украине. Для въезда в ДНР обязательно необходимо разрешение Межведомственного оперативного штаба, — говорится в сообщении.

При въезде на территорию Республики необходимо заполнить бланк-согласие на направление в стационарное отделение для обследования или сдать платный экспресс-тест на COVID-19. Если тест покажет отрицательный результат, то пересекающему границу нужно обязательно провести две недели на самоизоляции на дому или по месту пребывания. В случае, когда тест показывает положительный результат, больного отправляют в стационарное учреждение ДНР для проведения дальнейшего обследования.

О работе КПВВ «Еленовка» в другие дни на въезд и выезд каждый раз сообщается дополнительно оперативным штабом.

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