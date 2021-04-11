Горняка в шахте под Донецком засыпало землей

Горноспасатели достали мужчину из-под завала Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На шахте «Ждановская», что находится под Донецком, 10 апреля произошло ЧП. Во время работы в лаве горняка засыпало землей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

— 10.04.2021 г. Ждановка, ПАО «АП «Шахта «Ждановская» – производственный травматизм. Во время работы в лаве, упавшей горной массой травмирован горнорабочий участка №3, 1988 года рождения, — говорится в сообщении.

Мужчина выжил. Горноспасатели Тореза оказали медицинскую помощь пострадавшему. В тяжелом состоянии его транспортировали в Центральную городскую больницу Енакиево.

Напомним, что ранее 7 апреля на шахте имени Скочинского остановился один из трех вентиляторов главного проветривания. В этот момент находились 329 человек. При этом 57 шахтеров оперативно подняли на-гора, а остальные горняки, работающие в центральной и восточных панелях, продолжили выполнять полученный наряд.

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