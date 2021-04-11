Коронавирус в ДНР: Медики выявили заболевание еще у 109 человек

В ДНР началась вакцинация людей, которые записались в очередь в Министерстве здравоохранения Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки врачи диагностировали коронавирус у 109 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— За 11 апреля проведено 398 исследований, из них выявлено 100 случаев заболевания (25,1%) и у 9 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении. — Также по результатам проведенных 68 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 44 пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было официально зарегистрировано 30 566 случаев заболевания, из них на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 6458 пациентов, выписаны 21 774 человека, летальных случаев 2334.

Напомним, что в ДНР продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Иммунизацию практически полностью прошли категории граждан, которые стоят в приоритете на получение вакцины. Сейчас сделать прививку от COVID-19 могут все желающие.

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