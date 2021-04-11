В ЛНР зафиксировали прирост больных коронавирусной инфекцией

В ЛНР продолжают вакцинировать население от COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Луганской Народной Республики увеличилось число больных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки прирост составил 70 новых пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

При этом еще 33 человека побороли болезнь. После получения двух отрицательных тестов на коронавирус их выписали из медучреждений. Также зафиксированы три летальных случая за этот отчетный период.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ЛНР было зарегистрировано и официально подтверждено 4069 случаев заболевания COVID-19, из них лечение получают 430 пациентов, выписаны 3292 человека, умерших 347.

Напомним, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности. Был принят ряд противоэпидемиологических мер. В том числе они коснулись режима работы местных госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.

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