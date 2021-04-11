Ко дню космонавтики в ДНР выпустят маркированную карточку в честь Юрия Гагарина

Карточки с Юрием Гагариным поступят в продажу 12 апреля (архивное фото КП) Фото: Елена СТЕПАНОВА

«Почта Донбасса» ко Дню авиации и космонавтики планирует выпустить маркированную карточку в честь первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Какой будет дизайн у карточки в «Почте Донбасса» пока не сообщается. Однако известно, что она поступит в продажу в день празднования памятной даты. С 12 апреля с 13.00 карточку можно будет найти в магазине филателии в Главпочтампе Донецка.

Напомним, что в этом году отмечается 60-летие со дня первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» облетел Землю по ее орбите и пробыл в околоземном пространстве около 108 минут.

День авиации и космонавтики ежегодно отмечается с 1962 года. Праздник был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. Спустя шесть лет эта дата приобрела международный статус.

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