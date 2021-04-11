Погода в Донецке на день: 11 апреля температура воздуха прогреется +14 градусов

В Донецке будет относительно прохладно Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

В воскресенье, 11 апреля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет относительно прохладной. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет колебаться от 4 градусов до +14.

-В Донецке на протяжении всего дня будет стоять облачная погода, - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Утром температура воздуха покажет +1 градусо, днем столбик термометра подымится – до +14 градусов, вечером столбик термометра зафиксирует +11 градусов.

Скорость ветра до 5,8 метров в секунду.

Народный прогноз: Наши предки в этот день следили за гусями: если они высоко летят – воды будет много, низко – к малой осенней воде.