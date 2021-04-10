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Происшествия10 апреля 2021 21:26

В Донецке загорелось здание мясокомбината

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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В Донецке горит здание мясокомбината

В Донецке горит здание мясокомбината

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вечером, 10 апреля, в здании Донецкого мясокомбината, расположенного на проспекте Ильича в Калининском районе произошло возгорание. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

- Произошло возгорание кровли здания Донецкого мясокомбината, - сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Что стало причиной возгорания не сообщается. Информации о пострадавших не поступало.

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