Денис Пушилин наградил победителей Первенства ДНР по дзюдо

Глава ДНР наградил победителей. Фото: denis-pushilin.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил награды победителям Первенства ДНР по дзюдо среди юниоров и юниорок. Об этом сообщается на официальном сайте руководителя государства.

- Спортсмены просто молодцы! Дзюдо в вашей жизни нечто большее, чем просто спорт, - обратился к спортсменам Денис Владимирович. - Это философия вашей жизни. И здесь во главе угла стоит не только физическая сила, а и отношение к жизни.

Руководитель Республики отметил, что все, что связано со здоровым образом жизни и развитием спорта, будет поддерживаться.

В соревнованиях принимали участие больше 100 юношей 2001-2006 годов рождения. Первые места завоевали – 15 человек.

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