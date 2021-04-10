Глава ДНР принял участие в субботнике в Макеевке

Денис Пушилин принял участие в субботнике. Фото: denis-pushilin.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Макеевке принял участие в субботнике на территории, где планируется открытие зоны отдыха. Об этом сообщается на официальном сайте руководителя государства.

- Это правильно проводить такие субботники, - говорит Денис Владимирович. - Рекомендую проводить их периодически, собирать людей, потому что только с таким подходом, массовостью мы сможем сделать работу в те сроки, которые ставим.

Глава Республики отметил, что, если привлекать только коммунальщиков, это будет неправильно и растянуто по срокам.

- Да и люди будут ценить больше, если каждый внес свою лепту, - подчеркнул руководитель государства.

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