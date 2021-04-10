9 апреля КПВВ «Еленовка» на линии разграничения в Донбассе пересекли 202 человека

КПВВ работает два раза в неделю Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В пятницу, 9 апреля, на один день был открыт гуманитарный коридор на линии разграничения в Донбассе. Работал контрольно-пропускной пункт «Еленовка», который расположен югу от Донецка.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики КПВВ пересекли 202 человека.

- С 9.00 до 17.00 9 апреля 2021 года функционировал на въезд и выезд ППТК «Еленовка». На территорию Республики запущено 20 транспортных средств и 114 человек, на территорию Украины выпущено 17 транспортных средств и 88 человек, - рассказали в МЧС ДНР.

Контрольно-пропускной пункт на линии разграничения в Донецкой Народной Республики «Еленовка» работает два раза в неделю – в понедельник и пятницу. Для въезда на территорию ДНР необходимо иметь разрешение Межведомственного штаба, а для выезда – прописку на территории Украины.

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