Басурин: За неделю ВСУ 27 раз обстреляли ДНР

Эдуард Басурин сделал заявление Фото: Юлия АНДРИЕНКО

За прошедшую неделю вооруженные формирования Украины 27 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Противник совершал огневые провокации с применением 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, зенитных установок, различных типов гранатомётов и стрелкового оружия, - сказал Басурин.

Под огонь украинской армии попали двенадцать населенных пунктов Республики. Больше всего украинская армия открывала огонь по донецкому направлению – по поселкам Старомихайловка, Спартак, Жабуньки, Яковлевка, Васильевка и Веселое. На горловском направлении – Зайцево и Широкая Балка. На мариупольском - Веденское, Коминтерново, Ленинское и Водяное.

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