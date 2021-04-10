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Политика10 апреля 2021 15:05

Омбудсмен ДНР: С начала года в результате украинских обстрелов погибли 22 человека

За этот же период ранения получили 13 человек
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Украинская армия не прекращает обстрелы Республики

Украинская армия не прекращает обстрелы Республики

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С начала 2021 года из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в Донецкой Народной Республике погибли 22 человека. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

- С 1 января по 9 апреля 2021 года на территории ДНР в результате вооруженной агрессии со стороны Украины погибло два гражданских и двадцать военнослужащих Республики, - говорится в сообщении.

За этот же период, по данным омбудсмена ДНР, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили 13 человек.

- Ранены пять мирных граждан и восемь военнослужащих Народной милиции, - сказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Республике.

В пресс-службе омбудсмена в ДНР уточнили, что с начала вооруженного конфликта в Донецкой Народной Республике погибло 4983 человек, в том числе 91 ребенок.

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